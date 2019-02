Drie studenten op stap met vaten bier ADPW

19 februari 2019

Drie twintigjarigen uit Kampenhout en Zemst werden maandagnacht in de Edward van Evenstraat in Leuven door een politiepatrouille gecontroleerd toen ze met veel kabaal twee biervaten voor zich uit duwden. De drie wilden hun identiteit eerst niet bekend maken aan de controlerende agenten en beriepen zich daarvoor op hun privacy. Toen ze daarop te horen kregen dat ze mee zouden moeten naar het commissariaat, gaven ze toch naam en adres op. Maar van waar de biervaten kwamen, zo luidde het, daar had de politie geen zaken mee. Uiteindelijk gaven ze aan dat ze deze in de fakbar Huis der Rechten hadden gewonnen met een tombola. Bij navraag in deze en de andere fakbars in de Tiensestraat bleek echter dat er nergens biervaten werden verloot. De vaten werden dan ook in beslag genomen en blijven bewaard tot de rechtmatige eigenaar zich meldt. De betrokken studenten zullen later verhoord worden.