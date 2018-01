Drie mannen riskeren flinke straffen voor diefstallen en inbraken 02u32 0 Foto Vertommen Twee van de drie daders komen buiten uit de rechtbank. Leuven Drie mannen uit het Leuvense hangen stevige celstraffen boven het hoofd. Ze hadden in Leuven onder andere een hele resem inbraken en diefstallen gepleegd tussen december 2016 en augustus 2017. Ze zouden onder andere actief zijn geweest bij Sports Direct, United Brands en Ecowerf. Het trio had toen snel geld nodig om drugs te bekostigen. Er stelden zich veertien slachtoffers burgerlijke partij.

Een 27-jarige man hangt 24 maanden cel en 1.200 euro boete boven het hoofd, hij zou bij inbraken betrokken zijn en zou tot vijf keer toe met andermans gsm zijn gaan lopen. Een twintigjarige Leuvenaar was bij twee feiten betrokken en riskeert hiervoor tien maanden cel en 600 euro boete. Hij gaf als enige zijn beschuldigingen toe. Een 21-jarige man schoot de hoofdvogel al met een mogelijkheid tot 38 maanden in de cel en 1.200 euro boete. Hij stond terecht voor winkeldiefstallen, inbraken en misbruik van vertrouwen, maar verklaarde slechts een meeloper te zijn. De procureur des konings zag dat echter anders. De advocaten wilden dat hun cliënten voor alle daden slechts één straf uitspreken, terwijl er voor de 21-jarige in drie verschillende dossiers een straf werd gevorderd. Uitspraak op 9 februari. (SVDL)





Foto Vertommen Twee van de drie daders komen buiten uit de rechtbank.