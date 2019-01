Drie maanden cel voor verduisteren Mercedes KAR

08 januari 2019

Leuven Een dertiger uit Kessel-Lo is veroordeeld tot 3 maanden cel met uitstel voor het verduisteren van een Mercedes.

Veysi Y. ondertekende eind januari 2016 het leasingcontract voor de auto, tot hij in augustus van datzelfde jaar zijn laatste storting voor de wagen verrichtte. Hij verklaarde eerder dat hij dacht dat deze auto zijn eigendom was en niet ter leasing. “Absurd. U wist maar al te goed dat het een leasingwagen was. U liet de nummerplaten schrappen en bracht er nieuwe aan om er verder mee te blijven rijden. U pleegde misbruik van vertrouwen”, stelde het openbaar ministerie. De beklaagde verklaarde dat hij met zijn neef in de zaak zat, die de wagen leasde. Zijn neef stapte uit de zaak voor de leasing en daarna ging het financieel minder waardoor de dertiger eraan dacht om de wagen te verkopen. Die praktijk komt hem nu op 3 maanden cel en 600 euro boete te staan. Omdat Y. nog een blanco strafblad had, is de straf met uitstel.