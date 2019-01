Drie maanden cel voor vechtpartij KAR

31 januari 2019

15u25 0 Leuven Twee mannen zijn veroordeeld tot een celstraf van 3 maanden voor een vechtpartij in Leuven op 20 mei vorig jaar.

Voor Kevin S. is de straf met probatie-uitstel als hij onder anderen een cursus agressiebeheersing volgt. Voor Gino V.E. is de celstraf effectief. Hij liet verstek gaan in de rechtbank. Beiden kregen ook een boete van 400 euro. V.E. kreeg eerder al zes maanden cel omdat hij een broeksriem stal en vier blikjes bier bij een inbraak. Hij zou ook ooit een Opel Astra Cabrio verduisterd hebben. De man kampt volgens de rechter met een alcoholprobleem.