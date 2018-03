Drie maanden cel voor drugs en weerspannigheid 02 maart 2018

Een vijftiger uit Ravels is veroordeeld tot drie maanden cel voor speedbezit en weerspannigheid. D.B. was op 2 juni 2015 bij een vriendin in Leuven. De situatie escaleerde er en agenten moesten tussenkomen. De vijftiger bleek onder invloed en werd meegenomen ter ontnuchtering. Hij verzette zich hevig en gedroeg zich agressief. Agenten troffen bij hem 13 gram speed aan en 1.180 euro cash. Toen B. de volgende dag werd vrijgelaten, zocht hij zijn Leuvense vriendin opnieuw op omdat zij nog speed van hem in de diepvriezer had liggen. Maar het vriesvak bleek leeg. Agenten moesten tussenkomen omdat de man opnieuw keet schopte. De rechter veroordeelde B. tot drie maanden cel en 6.000 euro boete, waarvan 300 euro effectief. (KAR)