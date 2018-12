Drie maanden cel voor diefstal van drie pakjes M&M's Stefan Van de Weyer

17 december 2018

16u12 0 Leuven Een dertiger uit Leuven werd door de Leuvense correctionele rechter bij verstek veroordeeld tot drie maanden cel en 400 euro boete. Hij werd immers op 15 mei 2017 ’s nachts in de Kinepolis in Leuven betrapt op de diefstal van drie zakjes M&M’s. Hij verzette zich hevig tegen zijn arrestatie.

De dader werd even na middernacht betrapt in de snoepwinkel van bioscoop Kinepolis op de Bongenotenlaan toen hij de drie zakjes snoep probeerde te stelen. De bewakingsagent zag de diefstal gebeuren via de camera’s en ging de verdachte achterna. Hij kon de man snel vatten, met behulp van een agent van de federale spoorwegpolitie in burger. De man verzette zich hevig en bleef dit ook doen toen de ploeg van de Leuvense politie hem overnam. Ook tijdens de overbrenging naar het commissariaat bleef hij moeilijk doen. Na verhoor mocht de kribbige dief beschikken.

Hij moest voor de rechtbank verschijnen maar stuurde zijn kat. “Beklaagde werd in het verleden al veroordeeld voor opzettelijke slagen en verwondingen. Zijn handelswijze getuigd van een oneerlijke ingesteldheid. Hij reageerde explosief en fysiek op het moment van betrapping. Hij heeft duidelijk problemen om zijn gedrag te beheersen. Op het moment van de feiten verkeerde hij in een financieel precaire positie. Hij ging echter niet in op een poging tot strafbemiddeling”, stond in het vonnis te lezen.