Drie Leuvense kandidaten op N-VA lijsten in mei ADPW

07 februari 2019

19u22 0

Lorin Parys, Katrien Houtmeyers en Zeger Debyser zullen in mei op verschillende verkiezingslijsten van de N-VA staan. “We sturen een sterke ploeg van N-VA Leuven naar de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen. Ik ga de Leuvense kleuren verdedigen op plaats drie van de Vlaamse lijst, Katrien Houtmeyers doet dat vanop de vijfde plaats federaal en Zeger Debyser komt op als opvolger op de Europese lijst. Voor Leuven en de Leuvenaars is het belangrijk om in Brussel te wegen. Zo hebben we afgelopen jaren meer dan 50 miljoen euro voor spitsrijstroken, fietspaden, geluidsschermen en bruggen naar Leuven gehaald”, vertelt Lorin Parys.

Lorin Parys haalde in 2018 als kandidaat-burgemeester meer dan 7.000 voorkeurstemmen. Hij zetelt sinds 2014 in het Vlaams Parlement waar hij voorzitter is van de Commissie Wonen, Armoedebestrijding en Gelijke Kansen. Hij legt zich voornamelijk toe op het domein van jongerenwelzijn. In Leuven is hij fractievoorzitter in de gemeenteraad en sinds kort ook nationaal ondervoorzitter van de N-VA. “Ik ben trots op wat ik heb kunnen doen voor pleegkinderen, jongeren in moeilijkheden en adoptie. Maar de stem van Leuven in Brussel vertolken voor de universiteit, verenigingen of startende ondernemers, geeft me minstens evenveel plezier. Ik ben bijvoorbeeld fier op de extra centen voor Zorgcirkels Jongdementie die we hebben binnengehaald waardoor we in Leuven een prachtwerking kunnen uitbouwen rond dementie.”

“Katrien Houtmeyers zette in 2018, met de lokale verkiezingen, haar eerste stappen in de politiek. Met een score die haar uit het niets katapulteerde naar de derde meest populaire politica van Leuven.” Sinds 2019 is ze gemeenteraadslid in Leuven. Houtmeyers is een onderneemster: ze is medeoprichter van Primetime Communication Group en mede-eigenaar van Home & Garden. “Ik ben in de politiek gestapt om een verschil te maken voor de mensen,” legt Houtmeyers uit. “Ik neem mijn ervaring als onderneemster mee om bijvoorbeeld keihard aan de kar te trekken om eindelijk een station in Haasrode te realiseren,” vertelt Houtmeyers verder.

Ook Zeger Debyser is in Leuven geen onbekende. Hij zetelt sinds 2013 in de Leuvense gemeenteraad als fractieleider van de N-VA en sinds 2019 als vice-fractieleider. “Zeger staat bij vriend en vijand bekend als de sociale en groene jongen van N-VA Leuven”, weet Parys. Debyser staat aan het hoofd van de onderzoekseenheid Moleculaire Virologie en Gentherapie aan de KU Leuven, die zoekt naar een geneesmiddel voor HIV. “Ik ben blij dat er iemand van de Slimste Stad van Vlaanderen de Europese lijst mag ondersteunen. Als wetenschapper wil ik graag bijdragen aan het Europese onderzoeksbeleid”, zegt Debyser.