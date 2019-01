Drie jaar cel voor steekpartij KAR

02 januari 2019

Een 31-jarige man uit Leuven is veroordeeld tot drie jaar cel voor het neersteken van iemand. De feiten deden zich voor in juni 2016 in Leuven. A.N. is geen onbekende voor het Leuvense gerecht. N. staat bekend voor drugsfeiten en geweldpleging. “Hij heeft een ongunstig strafregister en geeft blijk van een zeer agressieve persoonlijkheid. De feiten zijn bijzonder ernstig. Het slachtoffer werd zwaar verwond door meerdere messteken.” Een psycholoog die de dertiger onderzocht, stelde manipulatieve, psychopathische en narcistische kenmerken vast. N. daagde niet op tijdens zijn proces. Daarom beval de rechter zijn onmiddellijke aanhouding. De burgerlijke partij vroeg een contactverbod met de man.