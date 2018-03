Drie jaar cel voor overvaller 20 maart 2018

02u36 0 Leuven Een 33-jarige man uit Lubbeek is veroordeeld tot drie jaar cel voor twee overvallen.

G.B. was met een vriend 's avonds op 2 november 2016 cocaïne aan het snuiven op een appartement in Leuven. Toen het geld op was, nam hij een BB-gun en trok hij het centrum in. Daar bedreigde hij een koppel en eiste hij hun portefeuille. Daarop trok hij opnieuw naar het appartement van zijn vriend om vervolgens een flat in hetzelfde gebouw binnen te vallen. Een nietsvermoedende bejaarde dame kreeg eveneens het wapen op haar gericht met de eis om geld. Het wapen werd achteraf in de bosjes gedumpt. "Iemand een slachtoffer noemen van zijn verslaving is misschien een brug te ver", bemerkte de procureur op het proces. Hij vroeg 3 jaar cel voor de dertiger en drie maanden voor zijn vriend. De rechter volgde het Openbaar Ministerie en veroordeelde B. en zijn kompaan tot een effectieve gevangenisstraf.





De procureur vorderde na het voorlezen van het vonnis de onmiddellijke aanhouding voor B. maar daar ging de rechter niet op in. (KAR)