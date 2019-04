Drie inzittenden naar ziekenhuis na botsing ADPW

12 april 2019

Drie personen, twee bestuurders en een passagier, zijn donderdagavond even voor 19 uur allemaal lichtgewond geraakt bij een kop-staartaanrijding op de St-Jansbergsesteenweg in Heverlee waarbij in totaal drie wagens betrokken waren. Alle slachtoffers werden met een ziekenwagen overgebracht naar het UZ Gasthuisberg en de voertuigen werden getakeld. De drie bestuurders legden een negatieve ademtest af.