Drie inbraken in flats Brusselsestraat 31 maart 2018

02u57 0

In drie appartementen in twee naast elkaar gelegen flatgebouwen in de Brusselsestraat werd ingebroken. Telkens was het cilinderslot van de voordeur geforceerd en werden de kasten doorzocht.





De buit bestond uit cash geld en juwelen. (SVDL)