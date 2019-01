Drie inbraken in binnenstad ADPW

24 januari 2019

In een appartement op de vijfde verdieping in de Blijde Inkomststraat werd woensdag overdag ingebroken. Toen de bewoonster ’s avonds thuis kwam stelde ze vast dat de deur van haar appartement open stond. Het cilinderslot was afgebroken. De woonst werd doorzocht en enkele tientallen euro’s cash geld die in een doosje zaten waren verdwenen.

Ook woensdag overdag werd er ingebroken in het kot van een Chinese student in de Lei. Toen de student ’s avonds thuis kwam stelde hij vast dat de deur open stond en het kot werd doorzocht. Het cash geld dat in zijn kamer lag, was verdwenen. Op de deur waren enkele steeksporen zichtbaar.

In de Maria Theresiastraat werd woensdag overdag ook een inbraak vastgesteld in een appartement. Toen de bewoner in de late namiddag thuis kwam, merkte hij dat de voordeur geforceerd werd en het cilinderslot was afgebroken. De slaap- en de badkamer werden grondig doorzocht. Het cash geld, allemaal buitenlandse valuta, was verdwenen.