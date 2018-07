Drie hectare stro afgebrand WEIDEBRAND MOEILIJK TE BLUSSEN DOOR KURKDROOG WEER ANDREAS DE PRYCKER

17 juli 2018

02u31 0 Leuven In de Bornestraat in Wilsele is maandagnamiddag drie hectare stro afgebrand tijdens een weidebrand. De Leuvense brandweer had door de droogte meer dan drie uur de handen vol om het vuur te blussen. Een boer was bezig geweest met het persen van strobalen. Toen hij op weg naar huis was, begon het veld te branden.

De Leuvense brandweer had gisterenmiddag de handen vol met een weidebrand in Wilsele. De rookwolken waren tot ver buiten Wilsele zichtbaar.





"Omstreeks 14.30 uur werden we opgeroepen voor een weidebrand in de Bornestraat. Dat gebeurde nadat een boer strobalen aan het persen was. Daarop zijn wij met een pompwagen en twee tankwagens ter plaatse gegaan", klinkt het bij de Leuvense brandweer.





Hulp van boeren

Zij kregen het vuur maar moeilijk onder contole. "Aangezien het op dit moment van het jaar erg droog is en het allemaal om stro ging, was het niet evident om voldoende water te hebben. Zelfs met twee tankwagens. Enkele boeren zijn ons komen helpen met een beervat. Zij hebben het stro nat gemaakt en reden rond de plek die aan het branden was. Eerst hebben wij de buitenkanten van de vuurzee aangepakt, daarna zijn we overgeschakeld naar de binnenzijde. Er was nooit gevaar op overslaan", vertelt de Leuvense brandweer, die zo rond 17.30 uur gedaan had met blussen.





Hoe het vuur is kunnen ontstaan, is nog niet duidelijk. Er werd gedacht dat het aan een technisch defect aan een persmachine voor het stro zou liggen, maar dat wilde de brandweer niet bevestigen. "Het is mogelijk dat het vuur ontstaan is door zelfontbranding door het warme en dorre weer. Maar misschien was er ook een probleem met de machine. Dat is nog koffiedik kijken", klinkt het.





Soortgelijke brandjes

De boer probeerde eigenhandig nog het vuur te doven door zelf te blussen met water, maar dat bleek een moeilijke kwestie te zijn. Drie hectare brandde af, zowat de helft van het hele terrein. In deze periode van het jaar rukt de brandweer regelmatig uit voor soortgelijke brandjes. Zo moesten ze begin juli uitrukken naar de Korbeek-Losestraat in Bierbeek. Achteraan in een tuin, waar veel hout opgeslagen lag, had een vuilnisbak om een nog onbekende reden vuur gevat. De vlammen sloegen over op een haag, waardoor ze al snel metershoog gingen. Ook een deel van het terras en de boording van het zwembad in de tuin liepen toen schade op.





Nog in Bierbeek was er die dag een grasbrand langs de Waversesteenweg. Het moge duidelijk zijn: het zou geen slechte zaak zijn mocht er eens wat regen vallen.