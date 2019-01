Drie brandhaarden op korte tijd Kim Aerts

30 januari 2019

11u43 2 Leuven Politie en brandweer hebben in de nacht van dinsdag op woensdag driemaal moeten uitrukken voor kleine brandhaardjes in het centrum van Leuven.

De eerste melding werd gemaakt aan een appartementsgebouw op het Herbert Hooverplein. Daar stond een stapel oud papier buiten op straat in brand. Een voorbijganger verwittigde meteen de hulpdiensten. Even leek het voor omstaanders of het gebouw zelf in brand stond omdat er vlammen uit de gevel kwamen. De politie was snel ter plaatse en deed een eerste bluspoging met een poederblusser. Zij kregen de brand snel geblust. Het bleek niet het gebouw zelf, maar een reclamepaneel aan de gevel te zijn dat vuur had gevat. Enkele minuten later kwam er een tweede melding binnen vanuit de Charles Deberiotstraat. Ook daar stond oud papier in brand. Een andere politieploeg doofde het vuur opnieuw met een poederblusser. De brandweer nam het van hen over. Een taxichauffeur meldde daarna nog een derde brandhaard wat verderop in de Charles Deberiotstraat. Door een snelle tussenkomst van de brandweer bleef de schade er beperkt. De politie stelde telkens proces-verbaal op. Het parket werd op de hoogte gebracht.