Dramatisch: nog geen 2 % van de Leuvense straatnamen verwijst rechtstreeks naar een vrouw… Stad Leuven schaart zich achter ‘Meer vrouw op straat’ van Sofie Lemaire Bart Mertens

28 februari 2019

18u15 0 Leuven Slechts een twintigtal straatnamen in Leuven –inclusief deelgemeenten- verwijst met voor- en achternaam naar een vrouw. Op een totaal van ongeveer 1.100 straten is dat minder dan 2 %. De mannen zijn daarentegen wel goed vertegenwoordigd op de straatnaambordjes. Hoog tijd voor de stad Leuven om zich achter het project ‘Meer vrouw op straat’ van Sofie Lemaire te scharen…

Vital, Arnould, Frans, Jef, Ludovicus, Albert, Louis, Henricus, Thomas, Leopold, Jan, Emiel, August, Andreas, Hugo, Alfons, Prosper…je kan geen klassieke mannennaam bedenken of hij prijkt ergens in Leuven of in één van de deelgemeenten op een straatnaambord. Het is uiteraard geen verrassing dat mannennamen vaker opduiken in het straatbeeld in vergelijking met vrouwennamen maar de dominantie van de mannen is in Leuven wel behoorlijk dominant. Een precies aantal is niet meteen bekend maar het gaat om vele tientallen straatnaamborden die rechtstreeks verwijzen naar een man.

1.100 straten

Het aantal straatnaamborden die rechtstreeks naar een vrouw verwijzen, is veel makkelijker te tellen. Het gaat meer concreet om een twintigtal straten, of beter gezegd: slechts een twintigtal straten. En dat op een totaal van ongeveer 1.100 straten in Leuven en in de deelgemeenten. Het gaat om minder dan 2 % in Leuven. Dat percentage zou je met een beetje goede wil omhoog kunnen krikken door het Lievevrouweplein of pakweg de Onze Lieve Vrouwstraat maar eigenlijk is dat vals spelen. Conclusie: de vrouwen zijn zwaar ondervertegenwoordigd in het straatbeeld in Leuven.

Vrouwen hebben fantastische dingen gepresteerd. Jammer genoeg is iemand vergeten hun namen te noteren! Sofie Lemaire in 2019

Tot die conclusie komt ook Sofie Lemaire die met ‘Meer vrouw op straat’ een broodnodig project lanceert dat gekoppeld is aan nieuwe televisieprogramma. “Doorheen de geschiedenis hebben heel wat vrouwen fantastische dingen gepresteerd, bedacht en gemaakt. Jammer genoeg is iemand vergeten hun namen te noteren en hun verhalen te onthouden. Die vergetelheid toont zich ook in ons straatbeeld”, zegt Sofie Lemaire die straatnamen ging tellen in acht Vlaamse steden. Met #meervrouwopstraat wil Sofie Lemaire stadsbesturen nu enthousiast maken om werk van te maken van meer straatnaamborden die verwijzen naar een vrouw. Leuven schaart zich achter die oproep. “Dat klopt”, zegt schepen Lies Corneillie (Groen). “Wat we concreet gaan ondernemen, maken we begin maart bekend want dan is het vrouwenmaand in Leuven.”

De schepen houdt de lippen dus nog even stevig op elkaar en wil geen namen lossen van dames die in aanmerking komen om hun naam aan een straat of plein te geven. Blijft de vraag: wat hebben we al? De Koningin Fabiolalaan, de Koningin Elisabethlaan, het Astridplein, het Margarethaplein, het Isabellaplein, de Maria Theresiastraat en de Prinses Lydialaan. Ook al aanwezig: de Mathildegang, de Maria Van Belstraat, de Marie Clootsstraat, de Marie Lemairestraat, de Berthe Gottignystraat en de Marie-Elisabeth Belpairestraat. Tot slot nog enkele lanen: de Antonia van Roesmaelelaan, de Marguerite Lefevrelaan en de Marie Popelinlaan. En laat ons vooral ook het Joanna-Maria Artoisplein niet vergeten want die vrouw leidde tot aan haar dood eigenhandig en met veel succes in 1840 de bekende brouwerij die Leuven nog elke dag op de wereldkaart zet.

We hopen dat vrouwen zich niet in grote getale begeven naar beroepen die niet overeen komen met de normale functies die de natuur hen toewijst in de maatschappij Recto Paulin Ladeuze in 1920

Misschien toch één suggestie om tegemoet te komen aan het voornemen van het stadsbestuur om meer vrouwen te eren op de straatnamenborden. Anne Hart zou een kandidate kunnen zijn want zij was in 1920 de allereerste vrouwelijke studente aan de KU Leuven. Ter info: in Gent en Brussel waren vrouwen toen al 40 jaar welkom aan de universiteiten. Een warm welkom kreeg de Amerikaanse uitwisselingsstudente evenwel niet want toenmalig rector Paulin Ladeuze liet zijn ongenoegen duidelijk blijken in zijn openingsrede van het academiejaar. “Ofschoon we niet langer kunnen weigeren om vrouwen een hogere vorming te geven, hopen we toch dat ze zich niet in grote getale begeven naar beroepen die niet overeenstemmen met de normale functies die de natuur hen toewijst in de maatschappij.”

Marguerite Lefèvre

Onwaarschijnlijke uitspraak die nota bene nog geen honderd jaar geleden werd gedaan…Het duurde overigens nog tot 1960 vooraleer de eerste vrouw aan de KU Leuven werd benoemd tot hoogleraar. Die eer viel te beurt aan Marguerite Lefèvre op 66-jarige leeftijd. Lang kon ze er niet van genieten want één jaar later overleed Lefèvre. Haar naam leeft gelukkig wel verder want ze heeft zowaar een eigen laan in Leuven. Nu de rest van de topvrouwen nog…