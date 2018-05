DOVO komt granaat en mijn ophalen 12 mei 2018

De kersverse bewoners van een woning in de Hoveniersdreef in Heverlee deden een wel erg opmerkelijke vondst toen ze hun nieuwe woning onder de loep namen. "Tijdens de opkuis vonden ze plots een granaat en een mijn. Zij stonden in het huis als souvenirs. De geschrokken bewoners hebben de politie en ontmijningsdienst DOVO verwittigd", zegt politiewoordvoerder Nicolas Del Piero. Zij kwamen ter plaatse en konden onmiddellijk zien dat er geen gevaar was. De buurt diende dan ook niet afgesloten te worden. De ontmijningsdienst zou zelfs binnen het kwartier vertrokken zijn. Enkele buurtbewoners reageerden geschrokken nadat ze hoorden dat DOVO ter plaatse was gekomen. "Het is toch redelijk verontrustend dat hier gewoonweg mijnen en granaten in huizen liggen, terwijl wij dat niet weten? Gelukkig is er niets gebeurd. Ik mag er niet aan denken wat een ramp dit had kunnen betekenen", klinkt het bij een bezorgde buurtbewoner. (ADPW)