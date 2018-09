Dorpsfeest met Sergio 05 september 2018

Ook dit jaar organiseert de VZW Verenigde Handelaars van Wilsele-Putkapel het jaarlijkse dorpsfeest. Op 8 september vindt de 10de editie plaats en wel met een aangepast concept.





"We kunnen met enige fierheid zeggen dat het één van de grootste edities ooit zal worden", zegt Leïla Drake, voorzitter van Wilsele Handelt & Onderneemt. "Lokale ondernemers, verenigingen en de stad Leuven slaan ook dit jaar weer de handen in elkaar om voor een spetterende dag te zorgen met ontbijt, braderie, optredens, rommelmarkt en kinderanimatie op de Aarschotsesteenweg en de Bosstraat. Je kan het parcours zelfs doen met een gratis pendeltreintje. Om de dag met een knal te beëindigen, zijn er 's avonds optredens voorzien in het GC De Bosstraat van Alex, Rudi en Ilse, Wim Soutaer, Edje Ska & The Pilchards en Sergio. Meer informatie: www.wilselehandelt.be (BMK)