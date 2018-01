Door spoorwerken elf weekends lang geen treinverkeer tussen Leuven en Mechelen 02u28 0 Leuven Er zal de komende elf weekends geen treinverkeer zijn tussen Leuven en Mechelen. Spoorwegbeheerder Infrabel voert vanaf dit weekeinde, en dat gedurende drie maanden, immers grote railvernieuwingswerken uit op de spoorlijn Mechelen - Leuven.

Tussen Hever (Boortmeerbeek) en Leuven worden de spoorstaven alsook enkele overwegen vernieuwd. Het treinverkeer tussen Leuven en Mechelen wordt daarvoor vanaf dit weekeinde, en dat dus gedurende elf weekends, volledig stilgelegd. Er zal telkens gewerkt worden van zaterdagochtend 6 uur tot maandagochtend 5 uur. In die periode is er geen treinverkeer mogelijk. Een vervangende busdienst doet dan wel de stopplaatsen Leuven, Wijgmaal, Wespelaar-Tildonk, Haacht, Boortmeerbeek, Muizen en Mechelen aan. De stopplaats Hever zal niet worden bediend. Tijdens weekdagen wordt er niet gewerkt, en zullen er wel gewoon treinen rijden.





Rubberen overwegbekleding

Tijdens de vernieuwingswerken worden ook enkele spooroverwegen in Boortmeerbeek, Haacht en Wijgmaal vernieuwd, waarbij deze een geluidsreducerende overwegbekleding in rubber krijgen. Voor die werken zullen de overwegen gedurende de hele werkperiode afgesloten blijven voor alle wegverkeer. De overweg van de Dreef in Boortmeerbeek zal van vandaag tot en met 9 februari afgesloten blijven. Voor die van de Bieststraat in Hever (Boortmeerbeek) is dat van 19 januari tot en met 12 februari. De overweg van de Rijmenamsebaan aan het station van Boortmeerbeek zal tijdens de periode van 2 februari tot en met 16 februari onbruikbaar zijn. Omleidingswegen worden ingesteld. Later volgen dan nog gelijkaardige werken aan de overwegen op de Remylaan in Wijgmaal (10 tot en met 25 maart) en de Dijkstraat en Wakkerzeelsestraat in Wespelaar (beide van 17 maart tot en met 2 april). (SPK)