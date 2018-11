Domo Leuven opent nieuwe spelotheek Bart Mertens

16 november 2018

13u40 0 Leuven De Leuvense afdeling van Domo vzw pakt uit met twee primeurs: een nieuw lokaal en een nieuw kaartspel. “Door het spelen met kaarten trainen kinderen hun sociale vaardigheden”, aldus Marleen Roels, ontwikkelaar van het kaartspel en vrijwilliger bij Domo.

Domo vzw, gevestigd in de Naamsestraat in Leuven, heeft al meer dan 25 jaar expertise in laagdrempelige integrale gezinsondersteuning aan huis met vrijwilligers. In 2017 ondersteunden 93 Domo-vrijwilligers bijvoorbeeld 264 kinderen uit 110 gezinnen in Leuven. De werking van de vzw wordt nu uitgebreid met een hernieuwde spelotheek en een infotheek te huisvesten. Marthe, Kristen en Gwinne -drie kinderen die hun communiegeld schonken aan Domo- kregen de eer om het lint door te knippen tijdens de officiële opening van de hernieuwde spelotheek.

Rekenmodule

De vzw stelde eveneens een nieuw kaartspel voor dat bestaat uit een gewoon kaartspel, weliswaar aangevuld met een rekenmodule. “Door het spelen met kaarten trainen kinderen hun sociale vaardigheden en oefenen ze bovendien hun rekenvaardigheid”, aldus Marleen Roels, ontwikkelaar van het kaartspel en vrijwilliger bij Domo. “Kinderen leren omgaan met spelregels, winnen en verliezen, hun beurt afwachten,.. Speelkaarten maken rekenen plezant en stimuleren het inzicht in getallen. Bovendien zijn ze geschikt voor alle leeftijden vanaf de derde kleuterklas.”