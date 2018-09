Domino's Pizza op Naamsevest 04 september 2018

02u32 0

Leuven krijgt er binnenkort een vestiging van Domino's Pizza bij. De studentenstad heeft al vestigingen van de bekende pizzeria in de Diestsestraat en op de Oude Markt maar Domino's Pizza wil haar aanbod nog vergroten door binnenkort ook een zaak te openen langs de Naamsevest. "Vanaf begin oktober is iedereen welkom in de nieuwe vestiging van Domino's Pizza op de Naamsevest. Net zoals in onze andere zaken kunnen de klanten er kiezen uit een ruim aanbod van pizza's. Van traditionele pizza's en uiteraard ook glutenvrije en vegan pizza's", klinkt het bij het management van Domino's Pizza. (BMK)