Dolkmes in wagen: 800 euro boete 07 juni 2018

Een twintiger uit Brussel werd veroordeeld tot 800 euro boete, waarvan de helft met uitstel, voor verboden wapenbezit.





De jongeman werd in september van vorig jaar in Leuven gecontroleerd door de politie. Hij bleek een dolkmes in zijn wagen te hebben. Dat lag bovendien ook nog eens in het portier aan de bestuurderszijde, en dus binnen handbereik. Het mes werd in beslag genomen. Gezien zijn blanco strafblad werd de boete deels met uitstel uitgesproken. (SVDL)