Dolgedraaide veertiger geïnterneerd 24 april 2018

02u44 0 Leuven Een 40-jarige man uit Kortenberg moet op bevel van de rechter geïnterneerd worden na meerdere feiten van slagen en weerspannigheid.

In 2015 en 2016 moest de politie meermaals tussenbeide komen omdat M.D.M. amok maakte in Leuven. De dolgedraaide man werd twee keer opgepakt in het stadspark nadat hij te veel gedronken had. Maar hij verzette zich telkens stevig tegen zijn arrestatie en haalde zelfs uit met zijn vuisten naar een agent - die de klap kon ontwijken. Er was uiteindelijk een politiehond nodig om de man op de knieën te krijgen.





Op 26 augustus 2016 stak de veertiger een garagebox in de Maria Theresiastraat in brand, naar eigen zeggen toen hij op zoek was naar zijn schoenen. De man leefde een tijdlang op straat en zou kampen met psychische problemen. Het Openbaar Ministerie vroeg zijn internering en de rechter volgde. (KAR)