Dokter waant zich agent tegenover dochter 05 juli 2018

02u37 0

Een 40-jarige man uit Meise is vrijgesproken voor vermeend geweld tegen zijn dochter. Zijn ex-vrouw, met wie hij in een echtscheiding verwikkeld zit, had een jaar geleden klacht ingediend. Volgens haar zou hij hun 8-jarige dochter twee stampen gegeven hebben. Zowel het vermeende slachtoffer als haar zus zouden gezegd hebben dat hun papa gestampt had nadat ze een verfpot had laten vallen. Een bevriende dokter had een medisch attest opgemaakt met de melding van blauwe plekken op de knieën. Bovendien had hij hen uit eigen beweging ondervraagd.Het parket had 4 maanden met uitstel gevorderd maar de rechter veegde dit resoluut van tafel. "Blauwe plekken zijn niet ondekbaar bij kinderen van die leeftijd. Bovendien verbleven ze bij hun bekentenis bij hun moeder in Leuven. Zij wilt al lang het omgangsrecht wijzigen. Het is bovendien vreemd dat de dokter zelf de kinderen heeft ondervraagd en dit heeft meegegeven op zijn attest. Vreemd dat deze zaak, met dergelijk 'onderzoek', tot voor de rechtbank is geraakt." (WHW)