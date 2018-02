DOCVILLE maakt opener bekend 23 februari 2018

Van 21 tot en met 29 maart strijkt festival DOCVILLE neer in Leuven. DOCVILLE staat voor documentaire auteurscinema: originele, intrigerende, prikkelende films. "Films die zowel het hoofd, het oog én het hart aanspreken. Kortom, net zoals echte cinema dat doet", aldus de organisatoren. "Het volledige programma wordt begin maart bekend gemaakt maar we lichten alvast een tip van de sluier op. Het festival opent met de ijzersterke en zeer relevante film 'A Better Man'. DOCVILLE richt dit jaar de schijnwerpers trouwens op wetenschap met een ontzettend gevarieerd programma voor zowel absolute leken als de hardcore fysicafans." Meer info via facebook.com/docville (BMK)