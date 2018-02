DNA op schroevendraaier nekt inbreker 08 februari 2018

Een 22-jarige man uit Leuven is veroordeeld tot een werkstraf van 300 uren voor een nachtelijke inbraak bij een oudere dame. DNA op een schroevendraaier die ter plekke gevonden werd, heeft de twintiger genekt. De vrouw werd uit haar slaap gewekt met een pistool tegen haar hoofd in augustus 2016. Twee mannen in het zwart gekleed slaagden erin om vier ringen van haar vingers te schuiven. Toen de vrouw een noodknop kon induwen, sloegen de mannen op de vlucht. De politie vond een gele schroevendraaier in de buurt van de woning. Daar zat DNA op van de 22-jarige Jonattan K. die nog niet lang op vrije voeten was. De politie ging op onderzoek bij Leuvense goudopkopers en dat leverde al meteen resultaat op. K. bood er daags nadien de vier ringen aan. Hij kreeg er 350 euro voor, maar verklaarde dat hij maar een tussenpersoon was. Maar dat geloofde de rechter niet gezien de achtergelaten DNA-sporen. Een verklaring kon K. daar niet voor geven. Hij kreeg een werkstraf van 300 uren. Zijn kompaan kon nooit worden opgespoord. (KAR)