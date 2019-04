Dit zijn de plannen van het nieuwe stadsbestuur: Leuven moet groene fietsstad met betaalbare woningen worden Bart Mertens

09 april 2019

17u30 0 Leuven De nieuwe Leuvense bestuursploeg met sp.a, Groen en CD&V in de rangen heeft zopas haar langverwachte bestuursnota voorgesteld. Burgemeester Ridouani (sp.a) is alvast ambitieus. “Leuven zal baanbrekend zijn”, klinkt het. Oppositiepartij N-VA is daar nog niet zo zeker van. “Het woord ‘onderzoeken’ staat liefst 172 in de tekst!”

Waar gaat Leuven de komende jaren naartoe onder leiding van de nieuwe coalitie sp.a/Groen/CD&V? In een ambitieuze bestuursnota heeft de nieuwe bestuursploeg een antwoord geformuleerd op die cruciale vraag. De nota beschrijft tien grote doelstellingen die het stadsbestuur wil realiseren en de acties die daarvoor nodig zijn. “Leuven zal baanbrekend zijn en wordt één van de meest zorgzame, groene en welvarende steden”, zegt burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a).

Om ervoor te zorgen dat wonen betaalbaar blijft , blijven we investeren in sociale huisvesting Schepen van Wonen Lies Corneillie (Groen)

Betaalbaar wonen is alvast één van de prioriteiten van het stadsbestuur. “Om ervoor te zorgen dat wonen en leven betaalbaar blijft voor iedereen, blijven we investeren in sociale huisvesting. Door samen te werken met de sociale huisvestingsmaatschappijen, eigen gronden in te zetten en te onderhandelen met projectontwikkelaars willen we de wachtlijsten wegwerken”, zegt schepen Lies Corneillie (Groen). De stad richt ook een Woonpunt op voor vragen en advies en blijft inzetten op nieuwe woonvormen zoals Community Land Trust. Het blijft nog een vraagteken of al die initiatieven een antwoord kunnen bieden op de grote groep middenklassers met een gemiddeld inkomen die niet in aanmerking komen voor sociale huisvesting en te weinig verdienen om de hoge marktprijs voor een huis te kunnen betalen.

Meer bomen

Ook mobiliteit krijgt veel aandacht. “We zetten onze investeringen in comfortabele fiets- en voetpaden voort en voeren ze versneld uit”, zegt schepen Dirk Vansina (CD&V). “In de deelgemeenten willen we de verkeersveiligheid verbeteren door samen met de inwoners mobiliteitsplannen uit te werken”, voegt schepen David Dessers (Groen) er nog aan toe. De stad wil ook verder ‘vergroenen’, onder meer door extra bomen aan te planten zoals schepen Lalynn Wadera laat optekenen. Klimaat is nadrukkelijk aanwezig in de bestuursnota. Schepen Dessers wil onder meer de productie van hernieuwbare energie vertienvoudigen. “Vooral via zonnepanelen”, klinkt het.

Er is nog veel onzeker maar we weten wel zeker dat er een parking komt in de benedenstad Lorin Parys (N-VA)

De oppositie buigt zich nog over de bestuursnota, maar Lorin Parys van N-VA heeft al een eerste reactie klaar. “Positief is dat deze ploeg open staat voor een trambus en meer aandacht belooft voor bomen. Daarvoor kunnen ze op onze steun rekenen. Deze ploeg is er anderzijds nog steeds niet uit over heel wat dingen. Een bestuursakkoord dient om knopen door te hakken, maar er staat 172 keer ‘onderzoeken’ in de tekst. Er is nog veel onzeker, maar wat we dan weer wél zeker weten is dat er een nieuwe parking in de benedenstad. Het verwondert me ook dat ons politiekorps een kleinere rol krijgt: ‘Politie is niet noodzakelijk de centrale partner in de aanpak van onveiligheid’, lezen we. We maken ons zorgen over die koerswijziging.”

Burgemeester Ridouani countert die kritiek meteen. “Veiligheid is essentieel in een aangename woonstad. We blijven investeren in een sterk en aanspreekbaar politiekorps dat ook aanwezig is in de wijken!”