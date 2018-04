Dit is 'Kevin Bacon', het minivarken 20 april 2018

02u27 0 Leuven Een opmerkelijk zicht gistermiddag in de Leuvense Rijschoolstraat. Een minivarken werd daar tijdens een wandeling vergezeld van zijn baasje, Philippe Sorluca. Het varkentje kreeg van zijn baas de originele naam 'Kevin Bacon' mee, naar de Amerikaanse acteur die onder andere de hoofdrol vertolkte in Footloose en Hollow Man. "Maar ik ben zeker niet van plan om hem op te eten hoor", lacht Philippe.

Om het Kevin Bacon in het gareel te houden, werd hij vastgemaakt aan een leiband. Dat leek het diertje echter niet te deren. "Ik probeer hem een beetje sociale manieren aan te leren. Een bezoekje aan de stad is daar ideaal voor. Kevin Bacon is een borg, een gecastreerd mannetje. Hij heeft de gedragingen van een hond en het karakter van een kat", vertelt eigenaar Philippe, die het varkentje in het Nederlandse Rotterdam kocht.





"Het dier is acht maanden oud en wordt zo'n 50 centimeter hoog. Nu is hij zo'n 27 centimeter hoog en 60 centimeter lang. Tot vijf jaar kan het minivarken groeien, dus ik mag me nog aan iets verwachten", lacht Sorluca. Een minivarken wordt doorgaans tussen de tien en de vijftien jaar oud.





(ADPW)