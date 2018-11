Disneymunten gestolen bij inbraak Andreas De Prycker

12 november 2018

12u54 0

Op de Aarschotsesteenweg in Wilsele werd er afgelopen weekend in een huis ingebroken terwijl het gezin weg was. Een raam aan de achterkant van het huis werd opengebroken en de woning werd doorzocht. De dieven gingen aan de haal met juwelen, cash geld en een collectie Disneymunten. De politie van Leuven stelde een proces-verbaal op.