Dirk Vansina profileert zich als nummer 1 Christiane Vanautgaerden-Vanneck stopt als voorzitter van CD&V Leuven Bart Mertens

21 januari 2019

19u48 0 Leuven Schepen Dirk Vansina (CD&V) profileert zich als de nieuwe nummer 1 van CD&V Leuven. Dat was al duidelijk na de verkiezingen van 14 oktober maar de aflossing van de wacht is nu ook officieel ingezet op de nieuwjaarsreceptie van CD&V Leuven. Schepen Vansina wil wegen in de nieuwe coalitie met sp.a en Groen. “Meer participatie is nodig maar we moeten ook de zwijgende meerderheid meenemen in dat verhaal”, klinkt het.

Met 3.384 voorkeurstemmen overtroefde Dirk Vansina (CD&V) lijsttrekker Carl Devlies (CD&V) die 3.110 bolletjes achter zijn naam kreeg van de kiezer op 14 oktober 2018. Dat leidde al snel tot het vermoeden dat Vansina op de voorgrond zou treden als nieuwe kopman van CD&V Leuven. “De kiezer heeft mij aangeduid”, aldus Vansina een dag na de verkiezingen. Lijsttrekker Carl Devlies gaf ook meteen aan dat het zijn voornemen was om de fakkel als leider van CD&V Leuven door te geven aan Dirk Vansina.

Wissel van de macht

Die wissel van de wacht is nu ook officieel want niet Carl Devlies maar Dirk Vansina nam de speech voor zijn rekening op de nieuwjaarsreceptie van CD&V in Leuven. Daarin liet Vansina een krachtdadig signaal horen aan de achterban om mee te wegen in de nieuwe coalitie met sp.a en Groen. CD&V is weliswaar de kleinste partij in het nieuwe bestuur maar is duidelijk niet van plan zich te laten domineren door de grotere coalitiepartners. In aantal schepenen is er overigens een mooi evenwicht met drie schepenen voor elke partij.

Meer participatie is goed, maar er schuilt ook een gevaar in Dirk Vansina (CD&V)

“CD&V is misschien de kleinste partner in het bestuur maar we hebben belangrijke bevoegdheden binnengehaald”, aldus nieuwe nummer 1 Dirk Vansina. “Financiën, Ruimtelijk Beleid en Onroerend Erfgoed voor Carl Devlies en Middenstand, Sport en Werk voor Els Van Hoof. Zelf neem ik afscheid van Feestelijkheden maar ik werp me met veel ambitie op Openbare Werken, Jeugd, Restauraties en Burgerzaken. CD&V wil echt wegen op het beleid. We gaan dat ook echt doen op tal van domeinen. CD&V Leuven is net zoals de coalitiepartners voorstander van meer participatie van de burger maar er schuilt wel een gevaar in dat proces. We moeten voorkomen dat niet enkel de actiecomités hun stem laten doorwegen in het participatieproces. Daarom zal CD&V haar aandacht in het bijzonder ook richten op de stilzwijgende meerderheid. We mogen die mensen absoluut niet vergeten als het over inspraak gaat in onze stad. CD&V zal daar over waken de komende jaren.”

Nog nieuws op CD&V-front: lokaal voorzitter Christiane Vanautgaerden-Vanneck geeft binnenkort de fakkel door aan een opvolger. Na zo’n 40 jaar als gemeenteraadslid waarvan 21 jaar als schepen van Sociale Zaken, Feestelijkheden, Bevolking en Burgerlijke Stand werd ze feestelijk in de bloemen gezet door haar partijgenoten. “Ik ben zeer dankbaar voor al die mooie jaren. De opvolging is verzekerd want prille dertiger Thijs Craane –onze huidige jongerenvoorzitter- is er klaar voor om mijn taak over te nemen”, aldus Christiane Vanautgaerden-Vanneck. Craane is trouwens de enige kandidaat en neemt binnen enkele maanden over van de vrouw die we geheel terecht kunnen omschrijven als de ‘koningin van CD&V Leuven’.