Dieven teisteren flats 24 februari 2018

02u56 0 Leuven Dieven hebben donderdag ingebroken in twee appartementen in eenzelfde gebouw in de Maria-Theresiastraat.

Telkens werd de deur van de flat open gebroken door het cilinderslot te forceren. Beide appartementen werden doorzocht. De buit bestond uit cash geld. Het gerechtelijk labo werd ingeschakeld voor het sporenonderzoek.





Nog op donderdag werd er ingebroken in een huis langs de Diestsesteenweg in Kessel-Lo. De indringers forceerden de achterdeur en doorzochten verschillende kamers in het huis. De buit bestond onder meer uit een laptop.





In een appartement op het Herbert Hooverplein werd ook ingebroken. Het cilinderslot van de deur van de flat werd afgebroken. Verschillende kamers werden doorzocht. De indringers gingen ervandoor met een aantal juwelen.





Vrijdagochtend werd vastgesteld dat er was ingebroken in een appartement in de Maria Van Belstraat. De deur van het appartement werd geforceerd. De woonst werd doorzocht. Het is niet bekend wat er precies werd gestolen.





(ADPW)