Dieven stelen spaarvarken en fototoestel ADPW

06 februari 2019

12u21 0

Onbekenden hebben dinsdag ingebroken in een flat op de Kapucijnenvoer in Leuven. Toen één van de drie bewoners ’s avonds thuis kwam, stelde hij vast dat zijn kamer was doorzocht. Even later bleek dat ook de kamers van de twee andere bewoners waren doorzocht. Braakschade kon er niet worden vastgesteld. Wellicht hebben de indringers gebruik gemaakt van de sleutel van de deur die altijd onder de mat voor de voordeur werd gelegd, om binnen te geraken. De sleutel lag trouwens bij thuiskomst van de eerste bewoner nog altijd of opnieuw netjes onder de mat. De buit bestond onder meer uit cash geld, een spaarvarken en een fototoestel.