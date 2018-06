Dieven stelen sieraden en gezinswagen 18 juni 2018

Leuven Dieven hebben ook afgelopen weekend het Leuvense helaas niet links laten liggen.

In de Van Der Nootstraat in Wilsele werd er zaterdagavond ingebroken in een woning. De daders forceerden een raam aan de voorzijde en doorzochten het huis. Ze gingen aan de haal met sieraden en konden ook de reservesleutel van de auto bemachtigen. Die auto stond in de garage en werd gestolen.





In de Platte Lostraat in Kessel-Lo hebben dieven in de nacht van zaterdag op zondag geprobeerd om in te breken in een huis. Ze klommen over de haag en ondernamen vervolgens een poging om de achterdeur open te breken. Dat lukte niet en dus moesten ze zonder buit vertrekken. (ADPW)