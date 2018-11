Dieven stelen Range Rover ADPW

30 november 2018

Donderdagnacht werd op de Aarschotsesteenweg in Wilsele een personenwagen van het type Range Rover gestolen. De wagen stond op de oprit geparkeerd en was ’s morgens verdwenen. Hoe de daders het voertuig hebben open gekregen en hebben kunnen starten is niet duidelijk. De twee sleutels van de auto waren nog in bezit van de eigenaar. De gestolen auto werd geseind.