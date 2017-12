Dieven slaan slag tijdens kerstweekend 02u29 1 Leuven Dieven hebben afgelopen weekend op meerdere plaatsen in het Leuvense toegeslagen.

Inbrekers gingen ervandoor met een ladder die ze aantroffen in een loods in de Eendebroekstraat in Wilsele. De deur van de loods was niet op slot. In een appartement op de Diestsevest werd ook een inbraak vastgesteld. De daders kwamen wellicht binnen via een raam dat uitgeeft op het balkon en niet meer kan afgesloten worden. De indringers hadden de deur aan de binnenkant geblokkeerd met een stoel. De buit bestond uit cash geld en een aantal juwelen.





Zaterdag hadden dieven het gemunt op een huis in de Groeneweg in Heverlee. Een raam op de eerste verdieping werd geforceerd en de woning werd doorzocht. Het is niet bekend of er iets werd gestolen. Vrijdag in de late namiddag werd er ingebroken in een appartement in de Hertogstraat. Toen de bewoner 's avonds thuis kwam, stelde hij vast dat het cilinderslot van de voordeur van de flat was afgebroken. De woning werd doorzocht. De dieven gingen onder meer aan de haal met een laptop, een horloge en twee alarmpistolen. In een woning op de Aarschotsesteenweg in Wilsele gooiden indringers aan de achterzijde van het huis het glas van een deur stuk. De dieven gingen ervandoor met een handtas.





Tot slot werd er ook een inbraak vastgesteld in een appartement op de Tiensevest. Het cilinderslot van de deur van de flat werd afgebroken. Verschillende kasten en lades werden duidelijk doorzocht, maar het is niet bekend of er ook buit werd gemaakt.





(ADPW)