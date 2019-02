Dieven pompen benzinetank van 500 liter leeg ADPW

18 februari 2019

Onbekenden hebben het voorbije weekend de volledige inhoud van een benzinetank van een vrachtauto gestolen. Het voertuig stond geparkeerd langs de Koning Boudewijnlaan in Heverlee. Toen de bestuurder vanochtend wilde vertrekken, stelde hij vast dat hij geen brandstof meer had. Bij controle van de tank merkte hij dat deze was opengebroken. Volgens de bestuurder gaat het om zo’n 500 liter brandstof.