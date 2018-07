Dieven over de vloer tijdens vakantie bewoners 20 juli 2018

02u29 0

In de Landbouwstraat in Kessel-Lo hebben dieven in de nacht van dinsdag op woensdag ingebroken in een woning. Het raam naar de leefruimte werd opengebroken en heel het huis werd doorzocht. Omdat de bewoners nog op vakantie zijn, is het nog niet geweten wat de inbrekers juist hebben buitgemaakt. (ADPW)