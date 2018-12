Dieven maken kluisje leeg en nemen geld en juwelen mee ADPW

24 december 2018

In de Distelvinkenstraat in Kessel-Lo werd ingebroken in een huis door de schuifdeur van de veranda te forceren. Verschillende kamers in de woning werden doorzocht. In een slaapkamer werd een kluisje open gebroken. De dader ging ervandoor met de inhoud van deze kluis, wat cash geld en enkele juwelen.