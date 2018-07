Dieven laten gestolen rugzak achter in tuin in Rietgors 19 juli 2018

02u41 0 Leuven In de nacht van maandag op dinsdag sloop er een dief door de tuinen van de huizen in Rietgors in Kessel-Lo.

In een van de tuinen werden sigaretten gestolen die op een tuintafel lagen en in een andere tuin werd een rugzak achtergelaten. De rugzak bleek wat verder in de Wilselsesteenweg gestolen te zijn.





Die kon door de politie aan de eigenaar teruggeven worden, maar er was wel een hondenriem en een hondenharnas uit verdwenen. De politie stelde een proces-verbaal op. (ADPW)