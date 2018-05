Dieven halen banden van bestelwagen 22 mei 2018

02u38 0

Inbrekers zijn tijdens de nacht van zaterdag op zondag binnengedrongen in een bestelwagen, die op de parking voor een bedrijf in de Interleuvenlaan in Heverlee stond. Een zijruitje werd verwijderd en de gps was uit de bestelwagen verdwenen. De daders haalden ook de vier banden van de wagen. Even verder in het gras werd een krik aangetroffen, die vermoedelijk gebruikt werd om de banden te verwijderen van de bestelwagen. (SVDL)