Dieven actief op Mechelsesteenweg 09 april 2018

Dieven hebben zaterdag ingebroken in een appartement op de Mechelsesteenweg. Een buurvrouw stelde de feiten vast. De deur van het appartement werd opengebroken. Enkele kasten stonden open. Het is niet bekend of er iets werd gestolen. De bewoners waren op het ogenblik van de feiten met vakantie. (SVDL)