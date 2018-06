Dieven aan de haal met laptop, handtassen en juwelen 04 juni 2018

In een woning in de Huttelaan in Leuven werd vrijdagnamiddag ingebroken. Aan de zijkant van de woning werd een raam opengebroken. De inbrekers gingen aan de haal met een laptop, twee handtassen en verschillende juwelen. Daarna namen ze de vlucht via een schuifdeur. De politie stelde proces-verbaal op. (KAR)