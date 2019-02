Dieven aan de haal met geld uit bowling ADPW

04 februari 2019

Onbekenden hebben zondagnacht ingebroken in de bowlingzaak in de Naamsestraat. De toegangsdeur werd geforceerd. Er waren verschillende steeksporen zichtbaar. De indringers slaagden er in de kassa van een speelautomaat open te breken en namen het geld mee. Ook de inhoud van twee kassa’s achter de toog werd meegenomen. Het gaat om enkele tientallen euro’s.