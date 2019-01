Diestsesteenweg afgesloten, bestuurder naar ziekenhuis na aanrijding ADPW

08 januari 2019

De Diestsesteenweg in Kessel-Lo is op dit ogenblik afgesloten voor verkeer nadat er een botsing tussen twee voertuigen heeft plaatsgevonden. Eén van de bestuurders werd met lichte verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht. De takeldienst is onderweg om de voertuigen te takelen. Hoe de aanrijding precies is kunnen gebeuren, is niet duidelijk. De politie is ter plaatse om de exacte omstandigheden van het ongeval te bepalen.