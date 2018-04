Dierenrechten-organisatie promoot 'hondenvlees' 23 april 2018

De dierenrechtenorganisatie Bite Back heeft zaterdagmiddag op het Martelarenplein in Leuven nephondenvlees aangeboden. Met de campagne 'Delicious Dogs' wil de dierenrechtenorganisatie consumenten laten nadenken over het eten van vlees. Actievoerders van Bite Back boden, verkleed als promotieteam van vleesproducent 'Delicious Dogs' voorbijgangers gratis proevertjes van hondenvlees zoals poedelpaté en bordercolliworst aan. In werkelijkheid waren de worstjes en paté volledig plantaardig. "De bedoeling van deze actie is het publiek ervan bewust te maken dat veedieren als kippen en varkens net zoals honden unieke individuen zijn, met eigen gedachten en gevoelens. Het maken van een onderscheid tussen honden en varkens is dan ook onverantwoorde willekeur", aldus Stijn Bruers van Bite Back. "Geen enkel dier vindt het leuk om opgesloten en geslacht te worden." (SPK)