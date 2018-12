Dieren en vuurwerk: 5 tips van GAIA Bart Mertens

27 december 2018

10u45 0 Leuven Vuurwerk is een magisch moment van gedeelde vreugde maar voor dieren kunnen de luide knallen een ware hel zijn. Ze geraken gestresseerd en verward, soms met verregaande gevolgen. GAIA waarschuwt voor de gevaren die vuurwerk inhouden voor dieren en geeft 5 tips om het ergste onheil te voorkomen. “We roepen ook nogmaals op om te kiezen voor geluidsarm vuurwerk”, zegt GAIA-directeur AnnDe Greef.

1) “Elk jaar opnieuw lopen dieren verloren of raken ze gewond. Of erger nog: sterven ze. Hou uw dieren dus binnen van zodra het donker wordt buiten. Sluit ramen, deuren, gordijnen, rolluiken en kattenluiken zodat ze niet kunnen ontsnappen in paniek.”

2) “Laat het licht branden en laat de radio of de televisie spelen om het lawaai van het vuurwerk te dempen. Als uw hond of kat zeer gevoelig is voor harde knallen bespreek dat dan op voorhand met uw dierenarts. Let ook op met medicatie want die kan stoffen bevatten waarvan uw huisdier weliswaar verdoofd raakt maar wel nog angst voelt.”

3) “Zorg ervoor dat uw huisdier gechipt en geregistreerd is en een naamkokertje om de nek heeft. Zo kan uw dier gemakkelijk teruggevonden worden als hij of zij toch zou weglopen in paniek.”

4) “Waarschuw uw buren en de plaatselijke boeren als u van plan bent om vuurwerk af te steken. Zo kunnen ook zij de nodige maatregelen nemen. Let erop dat er ook in de aangrenzende weiden geen paarden of koeien staan.”

5) “U kunt uw huisdieren langzaam laten wennen aan vuurwerk. Er zijn cd’s met vuurwerkgeluiden te koop of u kan bestanden met vuurwerkgeluiden downloaden op het internet. Steek ook nooit vuurwerk af in de directe omgeving van een dier. Begin uw huisdier niet overdreven veel te troosten bij een angstige reactie tenzij er sprake is van complete paniek. Straf uw dier ook niet als hij of zij zich angstig gedraagt.”