Diefstallen uit voertuig 16 augustus 2018

Onbekenden hebben dinsdagnacht in de Rijschoolstraat een gsm en laptop gestolen uit een geparkeerde auto. De daders slaagden erin een zijruit naar beneden te duwen. Deze ruit was defect waardoor dit weinig problemen opleverde. Dieven konden dinsdagavond ook op het Smoldersplein inbreken in een minibusje waarmee enkele Spaanse toeristen een bezoek brachten aan Leuven. De daders forceerden de schuifdeur van het voertuig. De reistassen van de toeristen werden gestolen. De buit bestaat onder meer uit een fototoestel en enkele reispassen. (BMK)