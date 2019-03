Diefstallen uit auto’s ADPW

29 maart 2019

11u33 0

In de nacht van woensdag op donderdag werden de ruiten van drie auto’s ingeslagen in de Karel Schurmansstraat in Kessel-Lo. De dieven hadden het gemunt op achtergelaten goederen in de auto’s. Twee van de auto’s stonden in open garages. De dieven gingen aan de haal met een USB-oplaadkabel en een rugzak. De inhoud van de rugzak werd over een muurtje gegooid. De eigenaars troffen donderdagochtend hun auto’s aan met ingeslagen ruiten en verwittigden de politie. Er werden processen-verbaal opgesteld, maar er is geen spoor van de daders.