Diefstallen met geweld zwaar gedaald ADPW

08 februari 2019

Vorig jaar registreerde de Leuvense politie 83 diefstallen met geweld. Dat zijn er 16 minder dan in 2017 toen er 99 feiten werden aangegeven. Verder werden 44 feiten van afpersing geregistreerd, 9 meer dan in 2017. In 13 gevallen werden de slachtoffers rechtstreeks fysiek bedreigd of onder druk gezet door de dader (in 2017 waren dat 22 feiten) wat nauw aanleunt bij feiten van diefstal met geweld. De meeste diefstallen met geweld en afpersingen met rechtstreeks fysiek contact vonden plaats in het uitgaansleven. Tenslotte werden 31 personen slachtoffer van afpersing via het internet (in 2017 waren dat 13 feiten).

“Gemiddeld werden een tiental feiten van diefstal met geweld en afpersingen per maand geregistreerd. Lichte pieken werden genoteerd in januari (13 feiten), juli (14 feiten) en oktober (15 feiten). Een verhoogd risico was er naar het einde van de week toe, met name in de nachten van vrijdag of zaterdag en zaterdag op zondag”, weet Leuvens politiewoordvoerder Marc Vranckx.

“De meerderheid van de feiten doet zich ’s nachts voor, op de openbare weg, vooral in het centrum en de uitgaansbuurt. In de meeste gevallen bleef het bij verbale agressie en dreigementen of een lichte vorm van geweld, maar in een aantal gevallen werden de slachtoffers toch flink toegetakeld door slagen en stampen met zware verwondingen tot gevolg. De meeste feiten van diefstal met geweld kunnen we catalogeren onder de noemer ‘straatcriminaliteit tijdens het uitgaan’ en gebeuren in het stadscentrum. De trend is dalend. Slachtoffers zijn zowel mannen als vrouwen. De buit bestaat uit geld en smartphones”, aldus Vranckx.

De lokale recherche slaagde er in 20 diefstallen op te helderen, vaak dankzij beelden van de bewakingscamera’s. In een aantal gevallen loopt het onderzoek nog maar zijn er ook daders in het vizier.

In juli werd in de ondergrondse parking van het Heilig Hartziekenhuis een oude dame overvallen. Haar handtas werd van haar schouder gerukt. De dader bedreigde het slachtoffer en haar zoon met een houten plank. De dader, een drugverslaafde, werd opgepakt en door de rechtbank geïnterneerd.

In november werden drie studentes in de Brusselsestraat overvallen, telkens onder bedreiging van een mes. Ze moesten hun handtas afgeven en kregen enkele slagen. De dader werd opgepakt en aangehouden door de onderzoeksrechter.

Drie keer kregen we in Leuven te maken met een gewapende overval (in 2017 waren dat er 5). Daarvan werden er 2 opgelost.

In januari werd een nachtwinkel op de Tiensesteenweg overvallen door twee gemaskerde mannen. De uitbater kreeg enkele messteken in de arm. De daders werden opgepakt en veroordeeld tot een gevangenisstraf van 2 jaar.

In juni werd een Aldi-filiaal in de J.P.Minckelersstraat overvallen met vertoon van een handvuurwapen. De dader werd aangehouden en recent veroordeeld tot 10 jaar gevangenisstraf.

De overval van een Alma-filiaal in de Celestijnenlaan waarbij eveneens een mes en wapen werden getoond, werd niet opgelost.

Afpersingen

“Wat specifiek de afpersingen betreft, ging het in 13 gevallen om slachtoffers die onder bedreiging of na enkele klappen te hebben geïncasseerd, hun geld en/of gsm moesten afgeven. Ook hier ging het bijna steeds om feiten gepleegd tijdens het uitgaan. De slachtoffers waren vaak minderjarig, wat ook bij de daders vaak het geval bleek. Voor 4 feiten konden de daders worden geïdentificeerd en opgepakt”, weet Vranckx.

31 feiten van afpersing waren gerelateerd aan het internet.

In 12 gevallen ging het om slachtoffers die via het internet (Facebook, Messenger,…) in contact kwamen met een onbekende die na een tijdje aandrong op het doorsturen van naaktfoto’s. De onbekende dreigde vervolgens de foto’s te verspreiden als er geen som geld werd gestort op een buitenlandse rekening.

Vaker, namelijk 18 keer, ging het over personen die een dreigmail kregen waarin werd beweerd dat de afzender via hacking of malware toegang heeft tot de webcam van slachtoffer en compromitterende beelden heeft kunnen maken en deze openbaar zou maken als er niet werd betaald (7 feiten in 2017, 11 feiten in 2016).

Tenslotte werd één geval van het installeren van een virus met ransomware gemeld, namelijk op een schoolcomputer. (8 feiten van ransomware werden geregistreerd als sabotage van computersystemen en worden hier dus niet meegeteld.) Geen enkele van deze soort feiten van afpersing kon worden opgehelderd.

In 2017 werd bij 12 feiten van diefstal met geweld of afpersing een wapen getoond of gebruikt. In vergelijking met 2017 is dat een daling met 17 feiten.

In 7 gevallen werd een mes getoond of gebruikt. Twee keer werd een handvuurwapen getoond. Verder was er sprake van een boksijzer, een taser, pepperspray, een kapotte fles, een houten plank en een metalen staaf.