Diefstal uit auto 06 juni 2018

Onbekende dieven hebben maandagnacht ingebroken in een geparkeerde BMW in de Antonia van Roesmaelelaan in Heverlee. De eigenaar stelde dinsdagmorgen vast dat zijn voertuig op onbekende manier was geopend. De bediening van de autolichten was uit het dashboard gesneden en meegenomen. (ADPW)