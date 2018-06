Diefstal op bouwwerf 20 juni 2018

Op een bouwwerf in de Bosstraat in Wilsele is maandagnacht een dompelpomp gestolen.





Ze werd achtergelaten in een slotvaste kelder, maar bleek gisterochtend spoorloos verdwenen. De politie ging ter plaatse voor een onderzoek maar op de bouwwerf konden geen sporen van braak worden aangetroffen.





Tot op heden kon er geen verdachte worden opgepakt in het onderzoek.





(BMK)